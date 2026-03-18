「桜花賞・Ｓ１」（１８日、浦和）

１番人気のアンジュルナが、またしてもスピードの違いを見せつけ重賞４連勝。南関東牝馬クラシック第１冠をゲットし、「第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２」（６月１７日・川崎）への優先出走権も獲得した。また、２着に３番人気のブレイズエッジ、３着に４番人気のグッドディーズが入り、上位３頭には「第４０回東京プリンセス賞・Ｓ１」（４月３０日・大井）への優先出走権が与えられた。

２歳女王からサクラの女王へ。同世代の牝馬同士に敵なし。破竹の６連勝＆重賞４連勝で、アンジュルナが大一番を締めた。

スタートこそ決まったが、ホッカイドウから遠征のトリップスが外から並びかけての１、２角。これを早々に退けると、今度はブレイズエッジが真後ろにつけての向こう流し。序盤から終始、息の入らない展開。３角過ぎからは２頭が馬体をそろえて直線へ。懸命の右ステッキにラスト１００メートル過ぎでようやく振り切ると、２馬身突き放してみせた。

「全てにおいてすごい馬」と、以前から相棒を評してきた野畑凌は「馬にとってはきつかったと思うけど、ずっと手応えは良かった。簡単には勝たせてもらえませんね」と胸をなで下ろした。自身にとって通算重賞１０勝目は初めてのクラシックＶ。南関東が誇る２１歳の若武者は「この先もアンジュルナとともに成長していきたい」としっかり前を見据えた。

桜花賞４勝目の小久保師も「前走から間隔がなく展開も厳しかったけど、よく頑張ってくれた」と目を細めた。次は２冠の懸かる東京プリンセス賞。さらにＪＲＡ勢を迎え撃つ関東オークスへ。普段は慎重なトレーナーも思わず「一戦一戦、違う面を見せてくれて、どこまで強くなるか楽しみ。その二つを獲りに行きたい」と、きっぱり言い切るほどの逸材ぶりを改めて証明した。