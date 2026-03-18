【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12日〜15日）

【映像】パーツが取れる決定的瞬間

日本人の勝田貴元が初優勝したWRCのサファリ・ラリー・ケニアで、アタック中のヒョンデのマシンからパーツが外れる瞬間が中継に捉えられ、注目を集める一幕があった。

今季2年ぶりのWRC参戦となったエサペッカ・ラッピは35歳のフィンランド人。かつて所属したヒョンデで、同じくベテランのヘイデン・パットンとシートを共有しながらパートタイム参戦している。

競技3日目デイ3のSS14を終えた時点で、ライバルのリタイアにも助けられ、ラッピは総合3位にまで順位を上げ、迎えたSS15「エレメンタイタ」。ケニアの草原ステージだが、路面にはとんでもない凹凸があり、石や岩も転がっている。この過酷な路面を高い平均速度で駆け抜けていくことになる。ラッピの経過タイムを見ていると、暫定トップタイムから徐々に遅れ出した。見ると、ラッピが乗るヒョンデi20 N ラリーのボディはいくつかの箇所が破損している。フロントバンパーやフェンダー（タイヤを囲うように装着されている半円状のパーツ）など、傷がない場所を探すのが大変なくらいだ。

そしてステージ終盤の左コーナーを抜けた瞬間、取れかけていた右フロントフェンダーがボロッと外れた。タイヤが剥き出しになり、痛々しい姿になっても走り続けていると、今度は左フロントタイヤのゴム部分も剥げ落ちた。実況の布施宏倖アナも思わず「パンクしてますよ！」と叫ぶ。

このラッピの壮絶な走行シーンを見た視聴者は騒然となり、「パーツ落ちた」「サイド取れた」「ポロポロ取れてる笑」「フロント廻りカウルボロボロ」「ミラー落ちた？」「プラプラしてる」などのコメントが殺到することとなった。

無傷では走りきれない、まさにサファリが“世界最恐”なラリーであることを証明するシーンであったが、SS15をなんとか最後まで走り切ったラッピは、デイ3終了時点で総合4位につけ、最終日も順位をキープしたまま4位フィニッシュ。上位のマシンにアクシデントが多発する中、ヒョンデ勢では2位アドリアン・フルモーに次ぐ上位で大会を終えた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）