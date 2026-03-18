インターファクス通信によると、ロシアのセルゲイ・ショイグ安全保障会議書記は１７日、ロシアの侵略に抵抗するウクライナの無人機などの技術的進歩や運用の高度化により、「ロシアのどの地域も安全とは言い切れない」と語った。

プーチン露政権の高官がウクライナの長距離攻撃の脅威を公に認めるのは異例だ。

露中部エカテリンブルクで開かれた会議で述べた。ショイグ氏は、ウクライナとの国境から離れた同市を含むウラル地方には最近まで攻撃が届かなかったとしつつ、「今では直接的脅威の範囲内だ」と明言した。

同市を州都とするスベルドロフスク州には、戦車工場や金属加工などの軍需産業が集積している。ショイグ氏によると、ウクライナによる軍事施設やエネルギー施設などへの「空爆」は２０２５年に２万３０００回を超え、６２００件だった前年の約４倍に増えた。ウクライナは国産の無人機や長距離巡航ミサイルの量産化を進めている。

ロシア大統領府によると、プーチン大統領は１３日の安全保障会議で「重要インフラを防護する追加的措置」について議論した。ウクライナの長距離攻撃に警戒を強めている模様だ。