近所の怒鳴り声に猫とじいちゃんはびっくり。声の主は診察拒否する偏屈ばあちゃん／ねことじいちゃん3(16)

近所の怒鳴り声に猫とじいちゃんはびっくり。声の主は診察拒否する偏屈ばあちゃん／ねことじいちゃん3(16)