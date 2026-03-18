ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ロージークロニクル」が１８日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で３枚目シングル「Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ」（両Ａ面）の発売記念イベントを開催した。

この日リリースした同曲など８曲をパフォーマンスし、吉田姫杷（ひのは）は「リリース当日に、こんなにたくさんの方が私たちに会いに来てくれて本当にうれしいです」と笑顔。デビューから約１年を経て培った歌とダンスで会場の熱を高めた。

リーダーの橋田歩果は「デビューシングルのリリースから一年たって、ずっと応援してくださった方に成長した自分たちを見せなきゃいけないという気持ちがありました」と告白。「今回のシングルで私たちを見つけてくださった方には、ロージークロニクルというグループを印象付けられるように頑張りました」と明かした。

この１年について「初めてのことばかりですごく濃厚だった」と回想。５月から全国６か所でのツアーも開催予定となっており「まだハロー！プロジェクトでは一番新しいグループではありますが、先輩たちにしっかり食らいついて、今までとは違う自分たちを見せていかなきゃいけないと思っています」と気を引き締めていた。