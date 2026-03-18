議会中に体調不良を訴え緊急搬送された加茂市の藤田明美市長。「急性大動脈解離」と診断され手術を受けていましたが16日、集中治療室から一般病室に移動しました。



市長を襲った「急性大動脈解離」とはどのような病気なのでしょうか。



3月4日に開かれた加茂市議会3月定例会。



（議長）

「急きょ市長が体調を崩しましたので救急対応となりましたので」



藤田明美市長は胸と背中の痛みを訴え途中で退出。ドクターヘリで緊急搬送され「急性大動脈解離」と診断されました。





「急性大動脈解離」とはどのような病気？

加茂市によると藤田市長は手術を受け16日、集中治療室から一般病室に移動しました。経過は順調に回復しているということです。

藤田市長を襲った「急性大動脈解離」とはどのような病気なのか……



新潟大学医歯学総合病院の猪又孝元副病院長に話を聞きました。



【新潟大学医歯学総合病院 猪又孝元副病院長】

「大動脈解離ってだいたい一番多いのは70歳なんです。 ですが40、50歳でも起きます」「予兆みたいなもの自体が基本的にはない」

こちらは心臓から全身に血液を送る大動脈の断面を表した図です。



猪又副病院長によると「急性大動脈解離」とは動脈の壁の一部が裂けて血液が入りこむことで別の血液の通り道ができてしまう病気です。



10万人に2人の確率で発症し、血管が破裂した場合は突然命を落とすケースも……高血圧などが発症のリスクを高めるということです。



【新潟大学医歯学総合病院 猪又孝元副病院長】

「お酒の飲みすぎも（血圧が）上がりますし、運動不足、諸々が合わさって高血圧」「まず血圧をしっかり管理いただくというのが発症予防の第一歩と思います」



一般病室に移ったものの、退院の時期は未定だという藤田市長。市の幹部とはスマートフォンでメッセージのやりとりをしていて、「多くの皆様からご心配を頂き、 また激励のメッセージを頂戴していることに大変感謝している旨をお伝えしたい」ということです。

