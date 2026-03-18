トヨタは2026年3月18日、子供向け見守りGPSサービスの新モデル「SayuU2（サユー2）」の発表しました。

4月に発売予定の同製品は、位置情報の確認だけでなく、トヨタの安全技術を活用した独自の検知機能を備えています。

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イベントには5児の父である杉浦太陽さんが登壇し、親の視点から最新の見守り機能を紹介しました。

歩行中の交通事故死傷者数は、年齢別で「7歳」が突出して多くなっています。

小学校入学を機に行動範囲が広がる一方で、子供の視野は大人（約120度）に比べて約70度と狭く、周囲の危険に気づきにくい特性があります。

登壇した交通心理学の専門家・大谷亮氏は、子供の飛び出しを防ぐ難しさを指摘し、具体的な場所での反復教育が重要であると述べました。

新型「SayuU2」は、前モデルからバッテリー容量を倍増させた1,440mAhの電池を搭載しています。

最大の特徴は、内蔵の加速度センサーにより「左右確認検知」や「走行検知」を行う機能です。

交差点で止まって左右を確認したか、あるいは道路を走って移動したかといった行動を記録します。

杉浦さんは、子どもと離れている時間の不安について問われると「安全性ですね」と即答。

特に、現在 7歳の三男については、小学校に上がってから親の手を離れる時間が増えたことに触れ「下校時間になったら、ちゃんと帰ってこられるかな、左右確認しているかなって心配になります」と明かしました。

さらに、一緒に登校することもあるものの「あの学年、むっちゃ走るんです。坂道があると走る」と苦笑し、「迎えに行けないとき走ったりしているでしょうから、不安でしょうがないです」と父親としての本音をのぞかせました。

また本機は保護者のスマートフォンと直接通話ができる機能を備えています。

杉浦さんは「SayuU 2があるとチャットも通話もできる、心の安心感もケアしてくれるんじゃないかな」と期待を寄せました。

一方で、一般的なスマートフォンとは異なり、インターネットサイトやゲームへのアクセスができないよう設計されています。

また、位置情報の更新間隔は1分毎になっており、リアルタイムで把握することが可能です。

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トヨタは「交通事故死傷者ゼロ」の実現に向け、車両の安全機能向上だけでなく、歩行者側の意識醸成にも取り組んでいます。

会場では、実際の事故シーンを仮想空間で再現し、子供が危険を安全に体験できるVRシステムなども紹介されました。

本体は5色展開で、ランドセルに装着しやすいカラビナ型ケースを採用しています。価格は1万9800円（税込）です。

トヨタは「SayuU2」を通じて、親子が交通安全について共に考える機会を提供し、悲惨な事故の低減を目指す方針です。