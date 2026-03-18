【衛生観念ヤバ！義両親と同居】節約のため！？キレイ好きの私は正直しんどい＜第4話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第4話 他にもまだまだ
【編集部コメント】
節約は大事です。それは間違いありません。ただ、「節約したいから衛生面には目を向けない」となると……それはちょっといきすぎですよね。ですがここはあくまでも「義両親の家」。そのうえ義両親はいい人たちで、節約は日常となっているようですが、フミカさんたちからの生活費は受け取ろうとせず「大事に貯めておきな」とまで言ってくれるような人たち。だからこそ余計に口出ししづらくなっているようです……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第4話 他にもまだまだ
【編集部コメント】
節約は大事です。それは間違いありません。ただ、「節約したいから衛生面には目を向けない」となると……それはちょっといきすぎですよね。ですがここはあくまでも「義両親の家」。そのうえ義両親はいい人たちで、節約は日常となっているようですが、フミカさんたちからの生活費は受け取ろうとせず「大事に貯めておきな」とまで言ってくれるような人たち。だからこそ余計に口出ししづらくなっているようです……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙