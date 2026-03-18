異常を認知しながら安全対策せず作業を継続の疑い

2023年7月、静岡市清水区の国道1号静清バイパスで設置作業中の橋桁が落下し、作業員ら8人が死傷した事故で新たな展開です。

【写真を見る】2023年7月、静岡市清水区の国道1号静清バイパスで設置作業中の橋桁が落下した事故

警察は当時の現場責任者など3人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検しました。

業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたのは、当時、現場の責任者として作業にあたっていた、現場代理人の男性（31）、監理技術者の男性（50）、主任技術者の男性（54）の3人です。

この事故は2023年7月6日、静岡市清水区の国道1号静清バイパスで設置作業中の橋桁が落下し、男性作業員2人が死亡し、6人が負傷したものです。

警察によりますと3人は、作業中に異常を認知しながらも、作業員の安全対策をせずに作業を続けて橋桁を落下させ作業員らを死傷させた疑いが持たれています。

警察は3人の認否を明らかにしておらず、引き続き捜査を続け、橋桁が落下した直接の原因などの調べを進める方針です。

労基署も工事の元請け事業者や担当者らを書類送検

一方、この事故で「サンドル架台」と呼ばれる設備の配置計画を作成しなかったなどとして、工事の元請け事業者や担当者らが労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。

労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、大阪市に本社を置く元請け事業者と管理技術者、仙台市の二次下請け業者とその主任技術者です。

静岡労働基準監督署によりますと、元請け業者と管理技術者は、橋げたを設置する工事の際に重要な「サンドル架台」と呼ばれる設備の配置計画を作成しなかった疑い。二次下請け業者と主任技術者は、橋の架設作業の際、落下や倒壊による作業員の危険を防ぐための措置を取らなかった疑いがそれぞれ持たれています。

これまでの調べで「サンドル架台」の一部は、橋げたからはみ出すような形で設置されていたということです。

静岡労働基準監督は元請け業者らの認否を明らかにしていません。