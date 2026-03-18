長崎バスと県営バスは来月1日から減便を伴うダイヤ改正を行うと発表しました。

いずれも運転士不足を理由としていて、平日は長崎バスで138便県営バスは56便の減便となります。

長崎バスによりますと、4月1日から減便となるのは平日138便、日曜、祝日のそれぞれ53便です。

いずれも午後4時から最終便までの減り幅が大きく、平日は75便、日曜、祝日はそれぞれ35便となっています。

一部の路線では最終便の時間を5分～12分繰り上げます。

一方、県営バスも平日と土曜をそれぞれ56便、日曜、祝日をそれぞれ38便を減らすほか、

長崎バスと共同で運行している「まちなか周遊バス」を3月末で終了するということです。

減便の理由については、ともに「厳しい運転士不足」と「運転士の労働環境の改善」としています。

また島原鉄道は4月1日から値上げを実施し、初乗り運賃は鉄道、バスともに現行の150円から30円引き上げ「180円」となります。

「利用者の減少や、燃料費の高騰」などを理由に挙げていて、「運転士の処遇改善や車両・設備の維持更新を行い将来にわたり、不可欠な交通機関でありたい」としています。