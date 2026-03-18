鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

いちき串木野市の特産品「サワーポメロ」で地域を盛り上げようと奮闘する菓子職人の取り組みです。

いちき串木野市の特産品「サワーポメロ」

鮮やかな黄色に、ずっしりとした重量感。いちき串木野市の特産品サワーポメロは今が旬を迎えています。

（お菓子の菊屋 宮内淳次代表）「サワーポメロのことをもっと広めたい。うちでできることは、お菓子を通してみなさんに食べてもらうこと」

宮内淳次さん（39）。創業1927年、いちき串木野市にある「お菓子の菊屋」を営んでいます。

サワーポメロを使ったお菓子も

店内には手作りのかるかんやケーキのほか、サワーポメロを使った大福やパウンドケーキなども並びます。

（地元客）「サワーポメロのお菓子を買いに来た、串木野の名産でおいしそう」

宮内さんは「菊屋」の4代目。3人兄妹の末っ子で高校を卒業したあと福岡で服飾の勉強をしながら、バーテンダーとして働きました。

地元に戻る決意は…祖母の一言

宮内さんが地元に戻る決意をしたのは16年前。大好きな祖母・ヒロさんの一言がきっかけでした。

（お菓子の菊屋 宮内淳次代表）「祖母が体調を悪くしたときに、『帰ってこないか』と祖母から言われた。祖母を好きだったので帰ろうかなと」

2年間菓子作りを勉強した後、菊屋に入社。3年前に店を継ぐと、サワーポメロを使ったお菓子の開発を始めました。

（お菓子の菊屋 宮内淳次代表）

「自分が取引がある農家と話したとき『廃棄が出たり、規格外のものが多い、値段は上がらない。どうしたらいいのか』。だったらもっと盛り上げればいいなと」

市場価格は6割…作り手の高齢化も

いちき串木野市で50年前から栽培されているサワーポメロ。ブランド化して売り出す高知県などに比べると市場価格は6割ほどです。

さらに日焼けなどの高温障害で規格外となれば、価格は通常の3分の1まで下がってしまいます。

作り手の高齢化も深刻です。市内の生産者は最盛期のおよそ半数26人に減少しました。

サワーポメロの価値を高めたい…「まるっとポメロまつり」

こうした現状に危機感を抱いた宮内さん。サワーポメロの価値を高めたいと考えました。

（お菓子の菊屋 宮内淳次代表）「我々の方でPRして、高値で売れるようにみんなで頑張ろう」

企画したのが今年で3回目となる「まるっとポメロまつり」。生産農家による直売会に加え、市内の飲食店でサワーポメロを使ったアレンジメニューを提供する1か月限定のイベントです。

開催1週間前 新メニューの試食会

今年の開催1週間前。宮内さんの思いに賛同した16の飲食店が集まり、新メニューの試食会が開かれました。

（鶏料理 とりお 隈元洋子さん）「楽しそうだと思って（参加している）」

（海鮮まぐろ家 諏訪田克浩支配人）「（宮内さんの）人間性、勢いに押された。元気をもらっている。ありがたい存在」

サワーポメロの果肉とジュレをかけた鳥刺しに、皮をのせて香りを生かしたまぐろ丼。可能性が広がる工夫を凝らしたメニューが並びます。

若い世代にも魅力を 神村学園サッカー部の選手も

若い世代にも魅力をより知ってもらおうと、全国大会でサワーポメロを手に初優勝を飾った、地元・神村学園サッカー部の選手を招きました。

（神村学園サッカー部員）

「おいしい」

「意外と料理に合う」

「ちょっと酸味があって、アクセントになっていておいしかった」

（律子果樹園 内田律子さん）「おいしい、生産者としてはうれしい。こんなにうまく使ってくれて」

地域一体…400個が1時間で完売

地域一体となって取り組んだイベントがいよいよ始まりました。

（桜島から）「有名なところで買って食べてみたいと思った、大きいね」

（西果樹園 西美香さん）「サワーポメロは知名度が低かったりするので、こういうイベントを企画してもらえて生産者としてもすごくうれしい」

この日、用意した400個が1時間で完売しました。

宮内さんの店でも…

（記者）「サワーポメロを使ったお菓子がどんどんと売れていっています」

宮内さんの店にも開店から途切れることなく客が入ります。

（客）「大福はいちごのイメージしかなかったが、この前何気なく買って食べたらおいしくて、妻に味わってもらおうと買った」

（神奈川から帰省）「サワーポメロが使われているので買った」

「まるっと手をつないで」特産品を中心に“まちが活性化する未来”

（お菓子の菊屋 宮内淳次代表）

「昔からあるものを、残っている若者が引き継ぎつつ、新しいことをする」

「世の中シビアなので、団結して、地方に行けば行くほど、個々でやっても勝てないので、みんなでまるっと手をつないでやることが大事」

地域の自慢「サワーポメロ」の価値をみんなで高めていく。特産品を中心に“まちが活性化する未来”を目指しています。

生産農家の直売会はすでに終わりましたが、アレンジ料理の提供は市内16の飲食店で今月31日まで行われています。

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