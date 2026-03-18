18日に発表された鹿児島県内レギュラーガソリンの販売価格は1リットル当たり193.3円で、前の週より30円近く上昇しました。本土からのガソリン輸送費がかかる屋久島では、すでに200円を超えています。

屋久島町のガソリンスタンドです。レギュラーガソリン1リットルあたりの価格を先週12日に、183円から220円に37円値上げしました。

（客）「しょうがない。200円以上になるだろうと思っていた」

（客）「やっぱり高い。状況が状況だけに仕方がないのかな」

（ENEOS内田石油宮之浦SS・内田正喜社長）「お客様が大変じゃないかと思ったが、上げないとうちもやっていけない」

県内のガソリン価格の推移です。1月以降、1リットルあたり160円台でした。しかし今月16日時点の価格は、前の週より23.9円高い、193.3円に急上昇しました。190円を超えたのは、去年5月以来です。

ガソリン価格を抑えるため、政府はあす19日から石油元売り各社に対し、170円を超える部分の全額を補助します。

屋久島の一部のスタンドでは、あす19日以降、仕入れ価格に補助金が反映され、ガソリンの在庫が少ない店では、早ければ19日にも販売価格が下がる見込みだといいます。

（ENEOS内田石油宮之浦SS・内田正喜社長）「レギュラーで20円程度、国の補助が入って安くなる方向。中東の戦闘が早い段階で終結することを願う」

中東情勢が緊迫する中、依然、先行きは不透明なままです。

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