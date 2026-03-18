フラーゴラッド鹿児島にSVライセンス交付へ

バレーボールVリーグに所属するフラーゴラッド鹿児島に18日、国内最高峰リーグ参戦に必要なSVライセンスが交付されました。来シーズンのSVリーグ入りへ大きく前進です。

さきほど発表されたライセンスの交付結果。フラーゴラッドに国内最高峰・SVリーグの参戦に必要なSVライセンスが交付され、来シーズンのSVリーグ入りへ、大きく前進しました。

日置市を拠点に活動する鹿児島県初のプロバレーボールチームフラーゴラッド鹿児島。2021年に発足し、2023年、当時のVリーグに参入。1年目でV3優勝を果たすと昨シーズンは新Vリーグの初代王者に輝きました。

今シーズンはここまで西地区3位につけていて、金曜日からの最終戦でプレーオフ進出を狙います。

SVライセンス交付に代表や日置市長は

去年11月、SVライセンスの申請をリーグに行っていたフラーゴラッド。申請から4か月。日置市のチーム事務所で代表らが発表を見届けました。

（フラーゴラッド鹿児島 小園康夫代表）「うれしくてしょうがない。交付されただけだが可能性が広がったということで、気持ちを新たに鹿児島を少しでも盛り上げられるよう取り組む」

SVリーグは来シーズン、現在の10チームから、2チーム増えた12チームになることが決まっていて、来月15日の理事会で参戦チームが発表されます。

ライセンス交付決定の一報にホームタウンの日置市長は…

（日置市 永山由高市長）「多くの市民が応援してくれ、地元企業が選手の受け入れに協力してくれた、しっかりホームタウンとして応援したい」

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