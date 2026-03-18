ドル円１５９．００近辺、ユーロドル１．１５３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前はドル円159.00近辺、ユーロドル1.1535近辺で推移している。いずれも前日NY終値水準に戻している。



ドル円は東京午前の159.14付近を高値に、ロンドン朝方にかけては158.57付近まで下押しされた。しかし、ロンドン勢の参加とともに買い戻されて現在に至っている。



ユーロドルも往来相場となっている。ロンドン早朝の1.1549付近を高値にその後は1.1518付近まで一時下落。ロンドン勢の参加とともに再び買われて現在の水準に戻している。



NY市場後半の米FOMCの結果発表およびパウエル議長会見などを控えて一方向への値動きは続きにくい状況となっている。



中東有事リスクを端的に示す原油相場は、NY原油先物が96ドル付近から92ドル付近で下に往って来いとなっており、一段とリスクが高まる状況にはなっていない。



USD/JPY 159.00 EUR/USD 1.1537

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