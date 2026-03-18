◆女子アジア杯 ▽準決勝 日本４―１韓国（１８日、オーストラリア・シドニー）

なでしこジャパンは、準決勝で韓国に４―１で勝利し、決勝進出を決めた。

韓国とは過去に３５試合対戦し、１９勝１２分４敗。２０１５年の東アジアＥ―１選手権以降、韓国には１０年以上負けはないが、昨年７月の東アジアＥ―１選手権での対戦時（１△１）は苦戦し、３連覇を逃す一因になった。

決してあなどれない相手だが、前半１５分に幸先良く先制に成功する。相手陣内でＭＦ長野風花がパスを奪うと、ＦＷ植木理子にパス。植木が冷静にネットを揺らした。

さらに同２５分、ＦＷ浜野まいかが右サイドからドリブルでエリア内に切り込むと、角度のない場所からのシュートをニアゾーンに沈めた。浜野のゴラッソでリードを２点に広げた。

後半も手を緩めず、後半３０分、ＭＦ谷川萌々子の右のＣＫをＤＦ熊谷紗希がヘッド。ボールはそのままネットの中に吸い込まれた。

後半３３分に今大会初失点を喫したが、同３６分に途中出場のＦＷ千葉玲海菜がＭＦ松窪真心（まなか）のロングパスを受けると、左足でゴール右に決め、再び３点差とした。

なでしこは準々決勝でフィリピンに７―０で大勝し、来年６月に開幕するブラジル女子Ｗ杯への出場を決めた。ただ、ニルス・ニールセン監督、選手ともに、２大会ぶりのアジア制覇への思いを述べていた。２１日の決勝の相手は開催国のオーストラリア。２大会ぶりのアジア杯優勝へ、なでしこが挑む。