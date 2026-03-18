富山市内の食料品スーパーなどが発行するプレミアム付き商品券があすから販売されます。



政府が物価高対策として、自治体向けの「重点支援地方交付金」を拡充したことを受けたもので、富山市が費用を補助します。



あすの販売開始を前に各スーパーでは準備が進められています。



このプレミアム付き商品券は、富山市内の食料品スーパーなどが発行し、あすから58店舗で販売される予定です。





プレミアム分の20パーセントは富山市が補助します。このうち、CO・OPきょうどう店ではきょう、商品券の枚数を確認するなど準備が進められていました。この店で購入できるのは、5千円で6千円分利用できる商品券です。富山市内のみなみ店と合わせて2万セットを用意しています。CO・OPきょうどう店 神島憲二店長「家計応援できるようにちょっとでも力添えできればなと思います」あすから販売される商品券はそれぞれの食料品スーパーのグループごとでのみ利用できます。多くの事業者では、1万円で購入し1万2千円分利用できる商品券を販売します。こちらの店では、キャラクターを用いたデザインにすることで他のスーパーの商品券との違いを分かりやすくしたということです。CO・OPきょうどう店 神島憲二店長「対応するサービスカウンター、レジスタッフのメンバーには、うちの商品券と他店で使われる商品券の差というのは、目で分かるようには事前にお伝えはしたので、そこは大丈夫かなと思っております」富山市では、2015年に消費喚起のためプレミアム商品券を販売したことがあります。この時には富山商工会議所や商工会に加盟し、参加した各店舗で共通で利用できました。しかし、今回は利用できる店舗は購入したそれぞれのスーパーのグループに限られます。今回、スーパーなどに商品券の発行を担ってもらった理由について、富山市は、より早く事業を実施できることや市民の身近な場所で販売できることなどを挙げています。プレミアム分に対する市の補助は1店舗につき最大で2000万円です。利用期間は5月末までで、対象は富山市民のみ、上限は1回あたり1人2万円です。購入の際には身分証などで富山市在住であることを示す必要があります。また、一部の事業者ではキャッシュレス決済によるポイント還元も行われます。