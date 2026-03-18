現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が18日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBC決勝は1点差ゲームと予想していたことを明かした。

テレビ観戦した落合氏は「1点差じゃないかなとは思っていた。それもある程度点数を取ってのね。（米国は）準決勝のドミニカ戦で、ホームランの2点だけ。 連打は期待できないのかなっていうような感じで見ていたけど、まさしくその通りのゲームになった」

結果的に2大会連続決勝で敗れた米国に「負けたのは結構ショックだったんじゃないのかな。スター軍団っていう、ホームランバッター並べての負けっていうのはね」と心情を察しながら、「ベネズエラもスター軍団だよね。メジャーリーガーのぶつかり合いっていう感じでしたよ」とどちらが勝ってもおかしくなかったゲームに満足顔だった。

盛り上がったWBCはベネズエラの初優勝で閉幕。侍ジャパンは連覇を逃し準々決勝敗退となったが、落合氏は「皆さんは日本が優勝するっていうのを望んでいただろうけども、そういう結果にはならなかったっていうだけのことであってね。これからも日本を応援してもらえればいいなと思います」と今後もファンに熱い声援をお願いした。