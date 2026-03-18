ハロー！プロジェクトの9人組アイドルグループ、ロージークロニクルが18日、3rdシングル「Misery〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ」発売記念イベントを東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で行った。

昨年メジャーデビューし、19日にデビュー1周年を迎える。ファンの大歓声の中、「Misery〜愛の天秤〜」からミニライブをスタート。相馬優芽（15）は「最後まで全力で楽しんで、最高の時間にしましょう！」と呼びかけた。

「Misery〜愛の天秤〜」について、吉田姫杷（18）は「好きなのにその思いが釣り合わない、切ない恋のお話」。「なんとかなるでしょ」とについて、植村葉純（18）は「『不安だな、心配だな』と思うときに聴いたら元気をもらえる曲。冒頭のセリフにも注目してください！」とアピールした。

この日は全7曲を披露。吉田は「リリース当日に、こんなにたくさんの方が私たちに会いに来てくれて本当にうれしいです」と感謝を伝えていた。

イベント後、リーダー橋田歩果（20）は、この1年について「初めてのことばかりですごく濃厚だった」。2年目に向けて「まだハロー！プロジェクトでは一番新しいグループではありますが、先輩たちにしっかり食らいついて、今までとは違う自分たちを見せていかなきゃいけないと思っています」と成長を誓った。 5月から2度目のツアーを行う。「前回行けなかった場所にも行って、ファンの方に会えるのがすごくうれしいです」と語った。