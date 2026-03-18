モノブライトが、新曲「いつも雨」を本日3月18日に配信リリース。あわせてMVを公開した。

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同楽曲は、再始動以降初となるロックバラード。ジャケット写真は、一人称視点で家屋の中から雨模様の屋外を眺める様子が描かれている。行き交う車両やビル群は水滴でぼやけており、誰しもが日常の中で抱えている不安を“雨”というメタファーを用いて表現しつつも、豊かに色づいた外の景色が、それぞれが抱き続けている希望の存在を感じさせる。同楽曲が“今は雨で不安かもしれないけれど、希望は捨てない”という強いメッセージ性とテーマを持ったロックバラードであることが窺えるジャケット写真となっている。

また同楽曲は、〈涙の理由は知らなかった 君の辛さを測れずにいた〉という桃野陽介（Vo/Gt）の歌詞から楽曲が始まる。岩中英明（Dr）の感情に訴えかけるような深く重たいドラム、出口博之（Ba）のドラマティックなベースライン、松下省伍（Gt）の乾き切った歪みと共に、終盤に向かうに連れてカタルシスを迎える。モノブライトが20年以上も作る機会がなかったというロックバラードは、確かなる決意と意義をもって音像として形作られた。

MVには、2月19日に行われたライブツアー『ジャンピンジャックフラッシュ』渋谷 CLUB QUATTRO公演で収録された映像が使用されている。モノブライトのライブ映像としては、再始動後初となる本映像。公演のエンディングを飾った同楽曲の演奏シーンを主軸に、当日のライブの模様がふんだんに盛り込まれ、楽曲と映像が持つストーリー性が美しく調和した内容となっている。

さらに、モノブライトの公式SNSで不定期に公開されている動画コンテンツ『桃野・岩中のいい加減にもほどがある！』のトーク＆ライブが、4月28日に下北沢Lagunaにて開催されることが決定した。桃野と岩中が出演し、トークに交えながらアコースティックライブを行うスペシャルなイベントとなっている。

本イベントはツイキャスプレミアムにて配信チケットを購入することで、オンライン視聴も可能。来場チケット、配信チケット共に、先行受付は明日3月19日正午から開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）