フィギュアスケーターの紀平梨花（23）が3月15日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、三浦龍一（33）、アイスダンスでペアを組む西山真瑚（24）との交流ショットを公開した。

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公開された写真や動画では、ビリヤード台が並ぶ落ち着いた店内で、4人がカジュアルな装いのまま笑顔を見せている。セルフィー風の4ショットはオフのリラックスした空気に包まれており、ビリヤードを楽しむ場面からも、モントリオールで過ごした和やかな時間が伝わってくる。投稿では「こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」とつづり、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様」と祝福の言葉も添えている。

【画像】モントリオールでビリヤードを楽しむ4人（画像は紀平梨花公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「これも何かのご縁ですね。金メダルのパワーチャージできますように」「素敵なメンバー」「モントリオールで親交を深めることができて良かったですね」「来シーズンこの2組が世界で活躍することを期待して応援してます」といった声が寄せられている。