「なでしこ強すぎる」韓国に４−１快勝「圧倒的やないか！」。貫禄の決勝進出をファン激賞「レベル高いし安定している」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月18日に準決勝で韓国と対戦した。
15分に長野風花のお膳立てで植木理子が先制点をゲット。25分には浜野まいかがほぼ角度のないところから強烈なシュートをぶち込み、追加点を奪取する。日本は前半を２点リードで終える。
迎えた後半、韓国に押される時間帯もあったなかで、75分に谷川萌々子の右CKから熊谷紗希が豪快なヘディングシュートを叩き込む。その３分後に一瞬の隙を突かれカン・チェリムに決められるも、81分に千葉玲海菜が狙いすましたシュートでネットを揺らす。
試合はそのままタイムアップ。日本が４−１で韓国を下した。盤石の戦いぶりで決勝に駒を進めた、なでしこジャパン。ネット上では以下のような声があがった。
「なでしこ強」
「なでしこ強すぎる」
「なでしこ圧倒的やないか！」
「クオリティの差を存分に見せつけたゲーム」
「本当にレベル高いし安定している」
「即時奪回凄いねえ」
「切り替えがダンチやな」
「準決勝でも予選みたいな展開でスゲェな」
「取られたら取り返す!!」
「なでしこの選手達シュート上手すぎるな」
「こんなん優勝確定やん」
「韓国が相手にならない」
２大会ぶり３度目の優勝に王手をかけた日本。決勝の相手はホスト国のオーストラリア。アジア女王の座をかけた一戦は21日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
15分に長野風花のお膳立てで植木理子が先制点をゲット。25分には浜野まいかがほぼ角度のないところから強烈なシュートをぶち込み、追加点を奪取する。日本は前半を２点リードで終える。
迎えた後半、韓国に押される時間帯もあったなかで、75分に谷川萌々子の右CKから熊谷紗希が豪快なヘディングシュートを叩き込む。その３分後に一瞬の隙を突かれカン・チェリムに決められるも、81分に千葉玲海菜が狙いすましたシュートでネットを揺らす。
試合はそのままタイムアップ。日本が４−１で韓国を下した。盤石の戦いぶりで決勝に駒を進めた、なでしこジャパン。ネット上では以下のような声があがった。
「なでしこ強すぎる」
「なでしこ圧倒的やないか！」
「クオリティの差を存分に見せつけたゲーム」
「本当にレベル高いし安定している」
「即時奪回凄いねえ」
「切り替えがダンチやな」
「準決勝でも予選みたいな展開でスゲェな」
「取られたら取り返す!!」
「なでしこの選手達シュート上手すぎるな」
「こんなん優勝確定やん」
「韓国が相手にならない」
２大会ぶり３度目の優勝に王手をかけた日本。決勝の相手はホスト国のオーストラリア。アジア女王の座をかけた一戦は21日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー