なでしこジャパンが“日韓戦”を制してファイナル進出！ 今大会初失点も、４ゴールを奪って快勝！ 決勝ではホスト国の豪州と激突【女子アジア杯】
３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンが韓国と対戦した。
ファイナル進出を懸けた“日韓戦”で、日本は開始早々から積極的に攻撃を仕掛けるなか、７分に決定機。高橋はなの強烈なシュートは相手GKにセーブされ、こぼれたボールに長谷川唯が詰めたが、仕留め切れなかった。
それでも15分に先制する。前線からプレスをかけると、敵陣ボックス内でボールを奪った長野風花のラストパスを植木理子がワンタッチで押し込んだ。絶好調のFWは今大会６ゴール目をマークし、得点ランキングで単独トップに立つ。
さらに25分には、右サイドで相手２人に囲まれながらも強引に突破した浜野まいかがニアサイドを撃ち抜いて追加点を挙げる。
その後も押し込み続けるなか、43分には藤野が狙い澄ました一撃をゴール右隅に突き刺す。しかし直前のプレーで北川ひかるがハンドを取られて、得点は認められなかった。このまま２点リードで前半を終える。
後半に入っても攻撃の手を緩めない日本。52分にはカウンターから一気に抜け出した長野が相手GKと１対１になる決定機を迎えるも、右足のシュートをゴール左に外れる。
63分には浜野の右CKにニアサイドの植木が頭で合わせるも、惜しくもクロスバーを叩いた。
75分、途中出場の谷川萌々子の右CKに反応した熊谷紗希が豪快なヘディングシュートを叩き込んでチーム３点目を奪う。
しかし、その３分後に今大会初失点を喫する。カン・チェリムに右足のシュートを決められた。それでも81分、敵陣ボックス手前の左でフリーになった千葉玲海菜が左足でネットを揺らした。
試合はこのまま４−１で終了し、勝利したなでしこジャパンはファイナルに駒を進めた。21日に行なわれる決勝戦では開催国のオーストラリアを激突。日本時間の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日韓戦で植木理子が先制弾、浜野まいか追加点ゲット！
ファイナル進出を懸けた“日韓戦”で、日本は開始早々から積極的に攻撃を仕掛けるなか、７分に決定機。高橋はなの強烈なシュートは相手GKにセーブされ、こぼれたボールに長谷川唯が詰めたが、仕留め切れなかった。
それでも15分に先制する。前線からプレスをかけると、敵陣ボックス内でボールを奪った長野風花のラストパスを植木理子がワンタッチで押し込んだ。絶好調のFWは今大会６ゴール目をマークし、得点ランキングで単独トップに立つ。
その後も押し込み続けるなか、43分には藤野が狙い澄ました一撃をゴール右隅に突き刺す。しかし直前のプレーで北川ひかるがハンドを取られて、得点は認められなかった。このまま２点リードで前半を終える。
後半に入っても攻撃の手を緩めない日本。52分にはカウンターから一気に抜け出した長野が相手GKと１対１になる決定機を迎えるも、右足のシュートをゴール左に外れる。
63分には浜野の右CKにニアサイドの植木が頭で合わせるも、惜しくもクロスバーを叩いた。
75分、途中出場の谷川萌々子の右CKに反応した熊谷紗希が豪快なヘディングシュートを叩き込んでチーム３点目を奪う。
しかし、その３分後に今大会初失点を喫する。カン・チェリムに右足のシュートを決められた。それでも81分、敵陣ボックス手前の左でフリーになった千葉玲海菜が左足でネットを揺らした。
試合はこのまま４−１で終了し、勝利したなでしこジャパンはファイナルに駒を進めた。21日に行なわれる決勝戦では開催国のオーストラリアを激突。日本時間の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日韓戦で植木理子が先制弾、浜野まいか追加点ゲット！