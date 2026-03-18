“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに謳う最新曲「BE:FIRST ALL DAY」Dance Performance映像公開

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6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月16日に配信リリースとなった最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のDance Performance映像が公開された。

■「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」

「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

今回公開されたDance Performance映像では、メンバーのSOTAと初のコレオグラフ提供となるダンサーのRhyme（RHT.）コレオグラフを全編楽しむことができる。パフォーマンスが最大限に生かされたカメラワークにも注目だ。

さらにすでに公開されているMVでは、曲名「BE:FIRST ALL DAY」を “一生涯BE:FIRSTでいること”、そして “一生涯表現者で在り続けること” の決意表明と捉え、表現者で存り続けるための理由を異世界での生命維持のためという演出で、トップパフォーマンスを誇るBE:FIRSTと、マジックリアリズムな世界観の異世界団地の物語に仕上がった映像となっている。再生回数は100万回を早くも突破し、YouTube音楽の急上昇チャート#1を記録（2026年3月18日12時現在）、海外からも数多くの賞賛のコメントが集まるなど話題沸騰中だ。

5月6日に発売されるシングルには、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」、さらに新曲1曲を含む全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。

■【動画】「BE:FIRST ALL DAY」Dance Performance映像

■【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■【画像】BE:FIRST最新ビジュアル

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/