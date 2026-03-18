俳優の西島秀俊が3月17日、Instagramを更新。《Happy birthday ＆ Congratulations on the Hall of Fame, Nobu-san!》（誕生日、そして殿堂入りおめでとうございます、ノブさん！：編集部訳）とつづり、シェフの松久信幸氏とのツーショット写真を公開した。

松久氏は、名優ロバート・デ・ニーロとの共同経営でオープンした「NOBUニューヨーク」など、世界中でレストランやホテルを展開。「ノブ」の愛称で多くのセレブリティから称賛されている世界的な名シェフだ。ロサンゼルスで経営する日本料理店には、ドジャースの大谷翔平も足しげく通っていることも知られている。

その松久氏が3月10日に77歳の喜寿を迎えたことと、「カリフォルニアの殿堂」入りしたことのお祝いというわけだ。この「殿堂」は、カリフォルニアに多大な貢献を果たした人物が対象で、五輪金メダリストのカール・ルイスや、元カリフォルニア州知事のアーノルド・シュワルツェネッガーらも、松久氏と同時に殿堂入りしている。

同日、松久氏もInstagramを更新。《A one-night stay in Japan We both have birthdays in March. I was celebrated first.Thank you,》（日本へ一泊旅行。ともに3月が誕生日。私が先に祝ってもらった。ありがとう：編集部訳）とつづり、同様の写真をアップしている。

松久氏のInstagramには店を訪れた多くのセレブたちが紹介されているが、なかでも登場回数が多いのが西島だ。東京・虎ノ門にある「NOBU TOKYO」だけでなく、ロンドンの店舗や一緒にゴルフをしている姿もある。「NOBUニューヨーク」が30周年を迎えた2024年には、松久氏とともに西島、そしてロバート・デ・ニーロのスリーショット写真もあり、西島と松久氏の親密さがうかがえる。

名シェフの誕生日を笑顔で祝う西島だが、その笑顔にはもうひとつの理由がありそうだ。肩を組むふたりの前には、大きな皿に乗った様々なスイーツが……。

「西島さんは、芸能界きっての“甘党男子”ですからね。出演映画の舞台あいさつで好きな言葉を聞かれて『スイーツは別腹』と答えたり、バラエティ番組でお勧めのスイーツを紹介したこともあります。多いときには週5回もスイーツを食べるそうですから、かなりの筋金入りです」（芸能記者）

そんな西島だけに、Instagramにはスイーツが度々登場。満面の笑顔で「今日のスイーツ」を紹介する姿は、ファンにはおなじみとなっている。2025年8月には、CMでおなじみの「ダイワマンスーツ」を着用した西島がモンブランを手にする写真をアップしたことも話題を呼んだ。

3月29日に55歳になる西島。どんなスイーツで自身の誕生日を祝うのか。気になりますーー。