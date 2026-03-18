3月24日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「クォーターライフクライシス」
「クォーターライフクライシス」
◆テーマ【クォーターライフクライシス】
「自分はこのままでいいのか？」と焦ったり
「周りから置いていかれている」と不安になったことはありませんか？
それは“クォーターライフクライシス”といって
20代後半から30代半ば頃に
多くの人が陥りやすいとされる精神的な低迷期
ある調査によると、およそ7割の人が
クォーターライフクライシスを経験しているという。
今回は「クォーターライフクライシス」についてDEEPに語らいます。
▼バドミントン選手・奥原希望“ベテラン選手”の扱いになって悩んだこと
▼結婚・妊娠…藤田ニコルがライフステージの変化で直面したこと
▼「このままでいいのか？」30歳手前で初めてAKB48卒業を考えた大家志津香
▼母は自分の年齢で2人も子育てをしていた…比較しては漠然とした不安を抱える納言・薄幸
▼超特急・柏木悠が悩んだときにアドバイスをくれる頼れる先輩とは？
▼クォーターライフクライシスから抜け出すために必要なこと
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
柏木悠(超特急) /
大家志津香・奥原希望・薄幸(納言)・藤田ニコル ※50音順