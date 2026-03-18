「クォーターライフクライシス」

◆テーマ【クォーターライフクライシス】

「自分はこのままでいいのか？」と焦ったり

「周りから置いていかれている」と不安になったことはありませんか？

それは“クォーターライフクライシス”といって

20代後半から30代半ば頃に

多くの人が陥りやすいとされる精神的な低迷期

ある調査によると、およそ7割の人が

クォーターライフクライシスを経験しているという。

今回は「クォーターライフクライシス」についてDEEPに語らいます。

▼バドミントン選手・奥原希望“ベテラン選手”の扱いになって悩んだこと

▼結婚・妊娠…藤田ニコルがライフステージの変化で直面したこと

▼「このままでいいのか？」30歳手前で初めてAKB48卒業を考えた大家志津香

▼母は自分の年齢で2人も子育てをしていた…比較しては漠然とした不安を抱える納言・薄幸

▼超特急・柏木悠が悩んだときにアドバイスをくれる頼れる先輩とは？

▼クォーターライフクライシスから抜け出すために必要なこと

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

柏木悠(超特急) /

大家志津香・奥原希望・薄幸(納言)・藤田ニコル ※50音順