中東情勢の緊迫化を背景にした原油やガソリン価格の高騰が止まりません。

全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は190円を超え、影響は県内にも広がっています。

18日の長崎市内のガソリンスタンド。

レギュラーガソリン1リットル当たりの価格は199円に。

（利用客）

「仕事でずっと走っているので高いときつい。営業なので活動範囲が狭まってしまう」

「政府の補助金が出てから満タンにしようと思っている。(車を)絶対使わないといけないので、高くなる分はしょうがないが安くなることに期待している」

このガソリンスタンドを経営する「フジオカ」によりますと、今週の仕入れ価格は先週と比べて26円上昇。

販売価格も先週から24円の値上げを余儀なくされました。

（フジオカセルフ城山SS 吉田 広大 所長）

「政府の補助金や備蓄の放出などで価格が下がることを非常に期待したいが、やはり先行きが見えないため安心して給油してもらえる環境づくりを頑張っていきたい」

石油情報センターによりますと全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、16日時点で1リットルあたり190円80銭で前の週から29円上昇しました。

いまの調査方法となった1990年以降、最も高い価格です。

影響は離島の産業にも広がっています。

五島市では船の燃料となる重油の価格の上昇が続いています。

（遊漁船と民宿経営 吉川 修二さん）

「富江町で(重油を)入れてきたら、100リットル1万4300円だった。釣り船をしているから、(釣りに)行けば70リットルくらい使う。その先が大変」

そんな中、五島ふくえ漁協では2月27日に1リットル当たりの税抜き価格を3円引き下げ110円に。

3月いっぱい価格を据え置くことを決めました。

（五島ふくえ漁協奥浦支所 田代 元輝さん）

「魚の売り値を考えた時に、重油の価格よりも下回ると損をするので、組合員が安心して漁に出られるようになるべく安く提供したい」

県内の事業者にも不安が広がっています。

諫早市のクリーニング店では、大型のボイラーを使って衣類の乾燥を行っています。

ボイラーの燃料は主に重油を使うほか、クリーニングの溶剤にも石油由来の原料が含まれていて、業務の9割以上で原油が関わっています。

（県クリーニング生活衛生同業組合 井上 隆 理事長）

「重油が1Lあたり35円くらい上がっている。ハンガーなども上がってくると思う」

原油価格の上昇は、包装資材やハンガーの仕入れ価格にも影響し、一つ一つの工程で負担が積み重なっています。

（県クリーニング生活衛生同業組合 井上 隆 理事長）

「いま円安と原油高のダブルパンチ。値上げも考えているがなかなか値上げは難しい。なるべく上げ幅を小さくしたい。でも経営も大変だから」

冬物衣類の持ち込みなど繁忙期を迎えるこれからの時期、生活に密着したサービスにも、じわじわと影響が広がっています。

政府は16日、石油製品の供給が滞らないよう石油の備蓄量を引き下げ、放出を始めました。

さらに19日から、レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格が170円程度に抑えられるよう、ガソリン元売り各社に対して補助金の支給を始めます。

ガソリンスタンドでは早ければ19日以降、価格が下がり始め、1～2週間ほどで全国の平均価格は170円程度に落ち着く見通しだとしています。