◇女子アジア杯準決勝 日本4ー1韓国（2026年3月18日 オーストラリア・シドニー）

世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパンが同21位の韓国に4―1で勝利し、2大会ぶりの決勝に進出した。決勝は21日、2大会ぶり3度目の優勝を懸けて開催国オーストラリアと対戦する。

目標をアジア制覇に掲げるチームはこの日も序盤から主導権を握り、前半15分にFW植木理子（26＝ウェストハム）の右足ゴールで先制。4試合連続得点の植木は今大会6得点で個人単独トップに立った。同25分にはMF浜野まいか（21＝トットナム）が右サイドから切り込み、クロスを上げると見せてニアを突き刺す強烈ゴールでリードを広げた。

後半も日本は攻撃の手を緩めず、同30分には右CKからDF熊谷紗希（35＝ロンドンC）が代表通算4得点目となるヘディング弾で追加点。同33分に今大会初失点を喫したものの、直後の36分、途中投入されたばかりのFW千葉玲海菜（26＝E組フランクフルト）が左足でゴールを決め、再び突き放した。

ニルス・ニールセン監督（54）率いるなでしこジャパンは、今大会試合前まで4試合で24得点無失点と他国を圧倒。準々決勝でもフィリピンを7―0で下し、危なげなく10大会連続10度目のW杯出場を決めていた。韓国との国際Aマッチはこれで2016年以降、10試合負けなし。通算成績20勝12分け4敗と大きく勝ち越している。

▼ニールセン監督 勝利にふさわしいチームだった。韓国も良かったが今日は日本が圧倒した。（決勝へ）まずはこの瞬間を楽しみたい。個人的に知っている選手もいるのでオーストラリアと戦えることを楽しみにしている。