『見破れワルモン！詐欺の手口』今回紹介するのは「SNS型の投資詐欺」です。



県内の60代の男性が偽の投資サイトを介して合計約9900万円をだまし取られたことが明らかになるなど、熊本でも被害が急増しています。投資への興味を悪用したSNS型投資詐欺。なぜダマされるのか？その手口とは？



（永島由菜キャスター）

ワルモン！なにかうれしそうだね！スマホ買ってもらったんだ！よかったね！





（うなずくワルモン）（永島由菜キャスター）ところで…これなに？ニセ投資アプリマニュアル…？なにこれ！？

今回紹介する手口…その名も？「偽装アプリ固め！」動画や広告などを使って偽装した投資アプリに誘導する手口です。キーワードは「投資」。



■街の人

Q投資に興味は？

「ちょっとだけあり一応NISAだけをしている」

「興味はありますね。このご時世何があるかわからないと思うので、それを元手にお金が増えたりとかっていうのがあれば安心はする」





「貯蓄から投資へ」。中高年や若い世代の間でも関心が高まっている投資。NISAの人気などを背景に個人株主数は全国的に増加し、2024年は1599万人と過去最高を更新しています。しかし、その裏でこんな事例が…。熊本市に住む60代の女性。ある日SNSで動画を見ていたら、著名人が映った動画が…。



■女性

「"お友達登録したい方は下へ"という感じのリンクに誘われました。面白かったのでそのリンクを開けた」



するとSNSのグループチャットに招待され、大手資産運用会社の社員を名乗る男から…。



■男の声

「この投資アプリをダウンロードしてください」



株に興味があった女性は、アプリをダウンロード。チャット内には「この社員のおかげで利益が出た」という書き込みが複数あったため、女性は社員を信頼するように…。



■男の声

「資金として最低でも300万円必要です」



社員の依頼に応じて約380万円を振り込んだといいます。アプリを確認すると、投資した380万円が何と約720万円に増加！



■女性

「何万円と1日で利益が出てるんですよね。で、やっぱりみんなワーっと思うと思うんです」



ところがその後、状況が一転。グループチャットには社員とは別に投資の銘柄選びなどをアドバイスする男女2人組がいて、お金を下ろすときはその男女に許可を取る必要がありました。もうかったはずのお金を下ろしたいと伝えると、最初は1、2万円程度返ってきました。しかしその後は理由をつけられ、お金は返ってこなかったといいます。投資した380万円はだまし取られたのです。





ニセの投資アプリを使った詐欺の入口のほとんどが、投資サービスを紹介する動画や広告。そこには投資に興味がある人なら誰でも知っている著名人が出てくるケースもあるといいます。そして、手口もさまざま。

「投資をする前に準備資金が必要」「お金を下ろす際は手数料が必要」など、いろいろな方法でお金をだまし取ろうとしてきます。



（永島由菜キャスター）

もう！そんなことして！ちょっと！スマホ貸して！



ダマされないためには…この後、注意点をお伝えします！





【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

SNS型投資詐欺の被害ですが、今年に入り県内では21件報告されていて、被害額は約4億3000万円、去年の同じ時期の約4倍となっています。被害にあった年代を見てみると、もっとも多い層が40代～60代ということです。



（永島由菜キャスター）

被害にあわないための注意点をまとめました。

「投資サービスを紹介する」

動画や広告から、LINEなどのSNSのグループチャットに誘導された際は詐欺だと思ってください。



また、投資アプリ上だけでレートが変動しお金を下ろせない場合も詐欺の可能性が高いです。投資する前に換金方法を確認してください。少しでも不安に感じたときは警察に相談しましょう。



これであなたもダマされない！