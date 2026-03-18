現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が18日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBC決勝をテレビ観戦した落合氏は「春特有の試合っていうやつかな」と表現した。

その意味は「春先っていうのはピッチャー陣が良ければ、打線はそんなに点数取れないっていう、そういう野球。（安打は）アメリカ3本、ベネズエラ6本でしょ。ありがちな試合だよな」

その中でポイントに挙げたのが、8回裏に2点差を追いつかれ迎えた9回ベネズエラの攻撃だった。

先頭打者のアラエスが四球で出塁。「ここで監督が1つ手を打ったよな」。アラエスの代走にサノハを起用。「アメリカのピッチャーはモーションが大きいから、あっこれ走られるだろうなあと思ったら、案の定走られた。盗塁を阻止するためにピッチャーとキャッチャーはバッテリー間の共同作業なんでね。アメリカのピッチャーにありがちなタイプ。セカンド行くんだったら行かせちゃっていいやっていうような。その1つの手を打ったということで決勝のツーベース」へとつながった。

9回は守護神パレンシアが3人で抑えて初優勝。落合氏は「あの球場の盛り上がりは凄かったね」と観戦を楽しんだ。