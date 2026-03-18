◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)

サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は18日に準決勝の日本（FIFAランク8位）−韓国（FIFAランク21位）が行われ、日本が4-1で勝利しました。

両チームはすでに今大会上位6チームに入っており、2027年のワールドカップブラジル大会の出場を決定しています。

女子日本代表・なでしこジャパンは前半15分、前線からのプレスでボールを奪うと、FW植木理子選手（ウェストハム/イングランド）のゴールで先制。さらに前半25分には、右サイドを突破したMF浜野まいか選手（トッテナム/イングランド）が角度のないところからシュートを決めて追加点を挙げます。

後半にも追加点を加えたなでしこジャパン。試合終盤に今大会初失点を喫しましたが、4-1で逃げ切りました。

決勝は開催国のオーストラリア（FIFAランク15位）と対戦。日本は2大会ぶり3度目の優勝まであと1勝となっています。

▽準々決勝結果

＜3月13日＞

オーストラリア 2-1 北朝鮮

＜3月14日＞

中国 2-0 チャイニーズ・タイペイ

韓国 6-0 ウズベキスタン

＜3月15日＞

日本 7-0 フィリピン

▽準決勝結果

＜3月17日＞

オーストラリア 2-1 中国

＜3月18日＞

日本 4-1 韓国

▽日本の日程3月4日 GS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 ○ 11-0 インド3月10日 GS第3節 ○ 4-0 ベトナム3月15日 準々決勝 ○ 7-0 フィリピン3月18日 準決勝 ○ 4-1 韓国3月21日 決勝 vsオーストラリア