【女子アジアカップ】なでしこジャパンが韓国撃破で決勝進出 優勝かけ開催国オーストラリアと21日に対戦
◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)
サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は18日に準決勝の日本（FIFAランク8位）−韓国（FIFAランク21位）が行われ、日本が4-1で勝利しました。
両チームはすでに今大会上位6チームに入っており、2027年のワールドカップブラジル大会の出場を決定しています。
女子日本代表・なでしこジャパンは前半15分、前線からのプレスでボールを奪うと、FW植木理子選手（ウェストハム/イングランド）のゴールで先制。さらに前半25分には、右サイドを突破したMF浜野まいか選手（トッテナム/イングランド）が角度のないところからシュートを決めて追加点を挙げます。
後半にも追加点を加えたなでしこジャパン。試合終盤に今大会初失点を喫しましたが、4-1で逃げ切りました。
決勝は開催国のオーストラリア（FIFAランク15位）と対戦。日本は2大会ぶり3度目の優勝まであと1勝となっています。
▽準々決勝結果
＜3月13日＞
オーストラリア 2-1 北朝鮮
＜3月14日＞
中国 2-0 チャイニーズ・タイペイ
韓国 6-0 ウズベキスタン
＜3月15日＞
日本 7-0 フィリピン
▽準決勝結果
＜3月17日＞
オーストラリア 2-1 中国
＜3月18日＞
日本 4-1 韓国
3月4日 GS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイ
3月7日 GS第2節 ○ 11-0 インド
3月10日 GS第3節 ○ 4-0 ベトナム
3月15日 準々決勝 ○ 7-0 フィリピン
3月18日 準決勝 ○ 4-1 韓国
3月21日 決勝 vsオーストラリア