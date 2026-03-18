ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ロージークロニクル」が18日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場で三枚目のシングル「Misery 〜愛の天秤〜/なんとかなるでしょ」の発売記念ライブを行った。相馬優芽が「最後まで全力で楽しんで、最高の時間にしましょう！」と呼びかけ、シングル曲含む全7曲をパフォーマンスした。

「Misery 〜愛の天秤〜」のアピールポイントを、吉田姫杷は「好きなのにその思いが釣り合わない、切ない恋のお話」、リーダーの橋田歩果は「ミュージックビデオではメンバーカラーのタイツを履いているので、私たちを初めて見る方でもわかりやすいと思います」と伝えた。「なんとかなるでしょ」についても、植村葉純が「“不安だな、心配だな”と思う時に聴いたら元気をもらえる曲」とアピールした。

グループはあす19日でデビュー1周年を迎える。橋田はライブ後、「1年たって、ずっと応援してくださった方に成長した自分たちを見せなきゃいけないという気持ちがありました。そして今回のシングルで私たちを見つけてくださった方には、ロージークロニクルというグループを印象付けられるように頑張りました」とコメントした。

さまざまな経験をしたこの1年を「すごく濃厚だった」と振り返り、「まだハロー！プロジェクトでは一番新しいグループではありますが、先輩たちにしっかり食らいついて、今までとは違う自分たちを見せていかなきゃいけないと思っています」とさらなる成長を誓った。