ロイヤルズとのオープン戦に先発

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が17日（日本時間18日）、アリゾナ州でのロイヤルズとのオープン戦に先発した。計3回1/3で4安打3失点という内容に、米メディアから不安の声も上がっている。

佐々木は3回にコントロールが乱れ、1死から3者連続四球。一度降板し、特別ルールで4回に再びマウンドに上がるも、2ランを浴びた。4安打3失点4四球。最速は99.5マイル（約160.1キロ）で三振は5つ奪ったが、完璧には程遠い内容だった。

ここまでのオープン戦の登板は6回2/3を投げ、10失点。防御率は13.50となっており、米国からも不安の声が漏れる。米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のエイドリアン・メディナ記者は、自身のXで「ロウキ・ササキの今日の登板では球速は少し上がったが、やはり速球はまだ本来のレベルには達していない。スプリッターは依然として有効だが、この登板をポジティブに評価していいかどうかは、まだ疑問が残る」と指摘した。

また、米投球分析サイト「ピッチング・プロファイラー」公式Xも、「ロウキ・ササキが今夜、メジャーリーグの春季キャンプに再登板した内容は、良い面と悪い面が入り混じったものだった」と投稿した。

MLB公式サイトはドジャース番ソンジャ・チェン記者の署名記事を掲載。「ササキにはメジャーリーグで通用する素質が十分に備わっている。彼の速球は常に90マイル台後半（時速150キロ台後半）を維持している。スプリッターは破壊力抜群だ。カッターも順調に仕上がりつつある」とする一方で、「しかし、コマンド（制球力）と自信が伴わなければ、彼は依然としてドジャースにとって大きな未知数のひとりである」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）