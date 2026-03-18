いや、「今年も買い」だと思います。

それでも、もし来年も出てアップデートされると仮定するならば、来年モデルはさらに納得感の高い1台になるんじゃないかなって。

話の出どころは、Bloombergのマーク・ガーマン記者のレポート。

Appleは今後登場するMacBookに、タッチパネル採用はまだ決定していないと主張。つまり、以前ちょっと可能性が期待されたMacBook Neo 2のタッチパネル搭載説も、まだ未定…らしい。

それでもMacBook Neo 2に期待していい理由

タッチ対応を渇望しているユーザーも一定数いると思いますが、今MacBook Neoで起こっているのは、「RAM8GBじゃ足りないよ派」と「Macは8GBなら8GBでなんとかするよ派」バトル。

実際8GBのMacBook Airとか使っていた身からすると、まぁ8GBは確かに少ないけど、軽作業なら問題なく使えるよ。まぁ、8GBは少ないけど（2度目）って感じですかね。

で、僕がなぜ来年のMacBook Neo 2に期待しているかというと、来年のモデルはA19 Proチップ採用によってRAM12GBになるよ説があるんです。

PCのメモリとして見ると12GBは若干中途半端感があるんですけど、それでも8GBよりは確実に快適さは上がると思います。たくさんタブも開けるし、動画編集などもさらに快適になりそうで、長期間利用しているとこの＋4GBが効いてくるはず。絶対にです。

今年「でも8GBだからなぁ」とステイしていた人も、かなり納得して買えるんじゃないかしら。まぁ、噂が本当ならね。

Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - インディゴ 95,768円 Amazonで見る PR PR

Source: MacRumors, Bloomberg