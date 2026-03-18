こんな商品あったのーーッ！？【ダイソー】一度使ったら手放せないかも♡「便利グッズ」に注目

日々の生活がちょっぴり快適になりそうな、【ダイソー】の「便利グッズ」を要チェック。「この手があったか！」と、驚くような機能や使いやすさを兼ね備えたアイテムが充実しているようです。1つ持っておくと、いざという時にも頼りになるかも。今回はコンセントを増やせるタップをはじめ、一度使ったら手放せなくなるような「便利グッズ」をご紹介します。

コンセントが足りない……！ そんなお悩みに

イヤホンやスマホなど、同時に充電したいのにコンセントが足りない！ そんなお悩みを解消してくれるのが「4個口スクエアタップ」です。インスタグラマー@100kin_magさんによれば、「壁コンセントを増設できます」とのことで、本体の前面と側面合わせて、4個の差し込み口が付いています。直接取り付け可能なタイプで、場所を取らずに設置できそう。あまり厚みもなくシンプルなデザインで、快適に使えそうです。

ブラシとテープが一体型になった衣類クリーナー

@100kin_magさんが、「ブラシとテープが1つになって便利になりました」と紹介している「取り換え式2wayほこり取り」。サッと身だしなみを整えられる便利グッズとして、重宝しそう。衣類に付いた埃やゴミを除去するブラシとテープは、それぞれ使い分けが可能。サイズは比較的コンパクトで、バッグの中でかさばらずに忍ばせておけるはず。犬や猫を飼っている人は、必需品になるかも。

寝転がりながら動画を観たい人に！

インスタグラマー@nanaironotobira2さんが「横向きで寝ても痛くないよ」とコメントしている、「寝ながら完全ワイヤレスステレオイヤホン」。イヤホンをしたまま寝転がって動画を観たり、音楽を聴いたりする人に朗報と言えそう。コードが絡む心配なく使えるワイヤレスタイプで、本体はややフラットな作り。便利なタッチセンサー付きで、横になりながらの操作も快適にできるかも。

停電などの非常時にもあると便利

コンパクトに使えそうな「デスクライト」は、@nanaironotobira2さんいわく「USBと乾電池の両用タイプ」なのだそう。乾電池で使用する時はライト部分が取り外せ、ハンディライトのように使える便利仕様。停電時など、いざという場面でも頼りになりそうです。ライトは明るさを2段階で調節可能。@nanaironotobira2さんによると、「使い勝手がよくそれでいて550円」とのことなので、見つけたら即カゴに入れるのをおすすめします。

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※こちらの記事では@100kin_mag様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino