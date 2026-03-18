難関大卒のアイドル・塩見きらが18日までに自身のインスタグラムを更新。昨年発売し初写真集「きらららぽん」のデジタル限定オールアザー写真集「きらららぽん、ポン！」発売開始を告知した。



【写真】難関大卒の知性と限界のせめぎあい！の前にWBCでほっと一息♡

沖縄で撮影された写真集はビーチで、プールで、ベッドの上で白肌ぷにぷにが躍動。今回デジタル限定で発売された写真集では、“限界露出”を含む未公開カットのみで構成され、テレビでは決して見ることができない大胆カットが掲載されている。塩見も「各種電子書籍でゲットしてねん」と呼びかけた。



塩見は高校数学全国模試1位で津田塾大学数学科を卒業した本物の才女。大学在学中の2019年にアイドルユニット｢神宿｣に加入。ユニットが活動休止後はソロアイドルとなり、24年にグラビア活動を開始。大の阪神ファンで、先日のWBCのチェコ戦を観戦した時の様子もインスタにアップ。また頭の良さを買われ、クイズ番組やバラエティ番組でも活躍している。



（よろず～ニュース編集部）