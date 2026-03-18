初のポップアップストアが登場！ フロラックス「SPRING SWING 2026」

記事ポイント 2026年3月20日から4月7日まで2店舗で開催です。代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店に出店します。石鹸2種セットは7,150円（税込）で展開されます。 2026年3月20日から4月7日まで2店舗で開催です。代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店に出店します。石鹸2種セットは7,150円（税込）で展開されます。

FLOLUXは2026年3月20日、代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店でブランド初のポップアップを始めます。

オンライン中心だったアイテムを実際に手に取りながら、香りや素材感まで確かめられる機会です。

パッケージを手がけたアーティスト・fanfan氏の作品販売もあり、春の買い物時間をゆったり楽しめます。

フロラックス「SPRING SWING 2026」

開催期間：2026年3月20日（金）〜4月7日（火）出店店舗：代官山 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店参加企画：SPRING SWING 2026展開内容：FLOLUXフルラインナップ、fanfan氏の絵画作品販売価格：Luxury Art Box 石鹸2種セット 7,150円（税込）

FLOLUXはライフスタイルを心地よく整えたい日に寄り添うブランドです。

今回は蔦屋書店の春恒例フェア「SPRING SWING 2026」への参加にあわせて、初めてリアルな場で世界観を体験できる場が用意されます。

香りを確かめながら選びたい人や、贈りものをじっくり選びたい人にもうれしい内容です。

会場ではシグネチャーアイテムに加え、パッケージと連動したアート作品までそろいます。

買い物だけで終わらず、プロダクトとアートのつながりをまとめて楽しめるところも今回の見どころです。

「SPRING SWING 2026」は、新しい季節を自分らしく始めるヒントを提案する蔦屋書店のフェアです。

2026年は「ひかりをえらぶ、春。」をテーマに、代官山、六本木、二子玉川、中目黒の4店舗で展開されます。

なお、FLOLUXが出店するのは代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店の2店舗のみです。

コールドプロセスソープ

香り：4種天然精油を使った調香製法：伝統的なコールドプロセス製法

ブランドの中心となる石鹸は、4種それぞれで異なる香りを楽しめます。

天然精油を贅沢に使った華やかな香りが魅力で、店頭ではその違いを比べながら選べます。

毎日のバスタイムを少し丁寧にしたい人にもおすすめです。

シルクベールタオル

素材：上質なシルクを使用展開：会場で実物を手に取れます

シルクベールタオルは、上質な素材感を実感しながら選べるアイテムです。

オンラインでは伝わりにくい手ざわりを確かめられるので、自宅用はもちろん贈答用にも検討しやすくなります。

Luxury Art Box 石鹸2種セット

商品名：Luxury Art Box 石鹸2種セット価格：7,150円（税込）仕様：使用後も小物入れとして再利用できる特別ボックス

ギフト向けで注目したいのが、fanfan氏の作品をまとったアートボックスシリーズです。

石鹸2種セットは使い終わったあとも小物入れとして活用できるため、贈りものに残る楽しさも加わります。

自分へのご褒美を探しているときにも手に取りやすい一品です。

fanfan「WAVY」コレクション

展示販売作品：WAVYコレクション参加アーティスト：fanfan氏連動内容：FLOLUXのパッケージデザインとコラボレーション

香りや素材感をその場で確かめながら選べるので、オンラインでは決めにくかったアイテムも比べやすいポップアップです。

ギフト向けのArt Boxやfanfan氏の作品まで並ぶため、自分用にも贈りもの用にも選ぶ楽しさが広がります。

春の新生活に合わせて、暮らしを心地よく整えるアイテムを探したい人にぴったりです。

FLOLUX「SPRING SWING 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. FLOLUXのポップアップはどこで開催されますか。

代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店で開催されます。

Q. 開催期間はいつですか。

2026年3月20日（金）から4月7日（火）までです。

Q. 会場では何が楽しめますか。

FLOLUXのフルラインナップに加え、fanfan氏の「WAVY」コレクションの展示販売も楽しめます。

Q. ギフト向けの商品はありますか。

再利用できる特別ボックス仕様のLuxury Art Box 石鹸2種セットが7,150円（税込）で用意されます。

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