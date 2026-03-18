『葬送のフリーレン』Mrs. GREEN APPLE融合のスペシャルMV公開 本編映像を使用！第2期クライマックスへ
アニメ『葬送のフリーレン』第2期のOPテーマで、Mrs. GREEN APPLEが歌う「lulu.」のフルバージョンと、第2期の本編映像とで紡いだスペシャルミュージックビデオ(MV)が公開された。
【動画】バトルなど本編映像使用！公開された『葬送のフリーレン』ミセスのMV
Mrs. GREEN APPLEによるOPテーマ「lulu.」は、彼らが2026年からスタートさせた“フェーズ3”の記念すべき1曲目。Vo＆Gtの大森元貴が「誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲」と語るこの楽曲になっている。
「lulu.」のフルバージョンと、『葬送のフリーレン』第2期の本編映像で構成された今回のスペシャルMV。第2期の1話目となる第29話「じゃあ行こうか」から、先週3月13日に放送された最新第36話「立派な最期」までの映像が盛り込まれており、フリーレンたちが旅をする穏やかな様子、旅先で出会う人々との交流、そして第36話に代表される、魔族や魔物との大迫力のバトル…。Mrs. GREEN APPLEによる壮大な楽曲と、『葬送のフリーレン』の魅力が見事に融合した映像に仕上がっている。
Mrs. GREEN APPLEのフェーズ3を、そして、これから向かっていく『葬送のフリーレン』第2期のクライマックスをより盛り上げる映像となった。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【動画】バトルなど本編映像使用！公開された『葬送のフリーレン』ミセスのMV
Mrs. GREEN APPLEによるOPテーマ「lulu.」は、彼らが2026年からスタートさせた“フェーズ3”の記念すべき1曲目。Vo＆Gtの大森元貴が「誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲」と語るこの楽曲になっている。
Mrs. GREEN APPLEのフェーズ3を、そして、これから向かっていく『葬送のフリーレン』第2期のクライマックスをより盛り上げる映像となった。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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