Snow Man・目黒蓮、全国5都市で屋外広告1日限りの先行上映 台本なしで“新しくなること”への本音告白
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する「キリンビール」の特別ムービー「新しくなる」篇（60秒）が、22日午後6時から全国5都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の屋外広告にて1日限りの限定先行上映されることが18日、発表された。
【写真】かっこよすぎ…さわやかにフェンディを着こなす目黒蓮
本ムービーは今春、ブランド初のフルリニューアルをする「晴れ風」に思いを重ね、目黒が台本なしで“新しくなること”への本音の思いを語る特別映像。海外での新生活を控えた今だからこそ語られる、チャレンジへの正直な不安や決意などもポイントに。ラストでは「新しくなる！」と未来への決意を宣言する。
なお、同映像は、22日午後8時より、同社公式YouTubeチャンネルでも公開予定。
【全国5都市 屋外広告上映について】
■札幌（午後6時から午後8時）
さっぽろ地下街「オーロラタウン」内オーロラプラザ「AUMIRU（アウミル）」
■新宿（午後6時から午後9時）
ユニカビル壁面（靖国通り沿い大ガード東交差点付近）「新宿ユニカビジョン（YUNIKA VISION）」
■名古屋（午後6時から午後9時）
OVA21ビル壁面（JR名古屋駅 太閤通口・新幹線口の正面）「NAGY（LIGHTNING WAVE NAGY）」
■大阪（午後6時から午後9時）
TSUTAYA EBISUBASHIビル壁面（道頓堀・戎橋のすぐ横）「ツタヤエビスバシヒットビジョン」
■福岡（午後6時から午後9時）
西鉄福岡（天神）駅ソラリアステージビル1階（北口改札下）「SOLARIA DAIGAMEN」
【写真】かっこよすぎ…さわやかにフェンディを着こなす目黒蓮
本ムービーは今春、ブランド初のフルリニューアルをする「晴れ風」に思いを重ね、目黒が台本なしで“新しくなること”への本音の思いを語る特別映像。海外での新生活を控えた今だからこそ語られる、チャレンジへの正直な不安や決意などもポイントに。ラストでは「新しくなる！」と未来への決意を宣言する。
【全国5都市 屋外広告上映について】
■札幌（午後6時から午後8時）
さっぽろ地下街「オーロラタウン」内オーロラプラザ「AUMIRU（アウミル）」
■新宿（午後6時から午後9時）
ユニカビル壁面（靖国通り沿い大ガード東交差点付近）「新宿ユニカビジョン（YUNIKA VISION）」
■名古屋（午後6時から午後9時）
OVA21ビル壁面（JR名古屋駅 太閤通口・新幹線口の正面）「NAGY（LIGHTNING WAVE NAGY）」
■大阪（午後6時から午後9時）
TSUTAYA EBISUBASHIビル壁面（道頓堀・戎橋のすぐ横）「ツタヤエビスバシヒットビジョン」
■福岡（午後6時から午後9時）
西鉄福岡（天神）駅ソラリアステージビル1階（北口改札下）「SOLARIA DAIGAMEN」