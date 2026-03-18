消費税の減税や給付付き税額控除の制度設計を話し合う超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議が18日に行われ、消費減税について事業者などからのヒアリングが始まりました。

2回目となった18日の実務者会議には、政府から全世代型社会保障を担当する城内成長戦略相が出席したほか、自民党、日本維新の会、国民民主党、チームみらいの4党の実務者らが出席しました。

会議では、スーパーや百貨店などの小売事業者の団体から消費税率の変更に伴う事業者負担や、必要な準備期間について意見を聞きました。出席した各党の実務者によると、レジなどのシステム改修を混乱なく終えるには法改正から最低でも1年は必要とする、という意見が複数あったということです。

また、小売事業者からは2年間という短期間で税率を上げ下げすると、事業者にかかるコストが大きく、「他の手段があるのであれば、それも検討してほしい」「減税期間をもう少し長くすべきではないか」などの指摘もあったということです。

実務者会議は次回以降も、事業者や関係業界からのヒアリングを続ける予定です。また、消費減税や給付付き税額控除の専門的・技術的な論点を精査する「有識者会議」は、出席者によると来週前半にも初回の会議が開かれる見通しだということです。

有識者会議は、元慶應義塾塾長の清家篤氏が座長を務め、給付付き税額控除の制度設計に詳しい日本総研シニアフェローの翁百合氏や、経済財政諮問会議の民間議員も務める第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏ら、経済団体や地方自治体から12人が起用されています。