志田こはく、『ゴジュウジャー』初登場シーンを再現「このビジュ、見れば見るほどアリなんだよね〜！」
俳優の志田こはくが18日、都内で行われたVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』（3月20日から期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVD発売）の最速上映会に参加した。
【動画】志田こはく、“ドンブラザーズ”ネタぶっこみで会場爆笑！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが爆笑トーク
「スーパー戦隊」シリーズ50周年、「VS」シリーズ30周年の歴史に残る集大成の作品となる。『ゴジュウジャー』から冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。『ブンブンジャー』からは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽、宮澤佑が参加した。
志田は、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で前の出演者の降板により、代役として一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じてファンから絶大な支持を集めた。冒頭のあいさつで志田は「このビジュ、見れば見るほどアリなんだよね〜！」と初登場時のセリフを披露。“ハイクラスラグジュアリー名探偵”の角乃がハードな潜入調査のために顔を変え、元に戻らなくなってしまった設定を説明するための言葉で、ファンからも好評だったセリフの再現に観客も大きな歓声を上げていた。
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！
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「スーパー戦隊」シリーズ50周年、「VS」シリーズ30周年の歴史に残る集大成の作品となる。『ゴジュウジャー』から冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。『ブンブンジャー』からは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽、宮澤佑が参加した。
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！