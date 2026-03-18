お笑いタレントの千原ジュニアが3月21日午後1時から、大阪府豊中市の千里ライフサイエンスセンターで行われる「日本メディカルイラストレーション学会:10周年大会」にゲスト出演する。

メディカルイラストレーションとは、身体や臓器を学術論文や医学教科書に掲載するため、忠実に描いたイラスト。近年はパソコンのイラストツールなども用い、治療の現場でも役立っている。千原ジュニアは「患者目線と医療者目線で考える”伝わる医療”」をテーマに、医療3Dクリエイターの瀬尾拡史氏、再建形成外科医の久徳茂雄氏らとトークショーを行う。

千原ジュニアは2001年にオートバイ事故を起こし、前頭骨骨折、鼻骨骨折など顔面に大ケガを負った。頭部にチタンプレートを入れるなど大手術を経験しているだけに、医師から手術・治療の説明を受ける際のメディカルイラストレーションの重要性を、体験談から話してくれそうだ。千原ジュニアは「ご参加無料らしいです！是非是非！お待ちしてます！」と呼びかけている。トークショーの参加申し込みは、日本メディカルイラストレーション学会のホームページから。