フランス出身の男性が、砺波市の酒造会社で日本酒やウイスキーの酒造りに携わっています。



酒造りに魅せられ、先月来日した男性の挑戦と酒造会社の新たな取り組みを梅本記者が取材しました。



蒸しあがった酒米。冷まして手際よく運び出し、台に広げます。



作業場に広がる、ご飯が炊きあがった時のほんのり甘い香り。



そして、日本酒造りで最も大切とされる工程、酒米と麹を混ぜる作業です。





「カラカラ」砺波市三郎丸の若鶴酒造で、先月下旬から、フランス出身のグラビッシュ 玲実さん34歳が、日本酒造りに携わっています。グラビッシュさんは父親がフランス人、母親が日本人です。先月来日し、杜氏や仲間とともに日々、酒造りに向き合っています。グラビッシュ 玲実さん「どうやってこの固いコメからおいしい日本酒を作れるのか、それが、その変換を見るのが楽しいです」この会社では、酒米に麹をふる際、昔ながらのふるいを使わないなど、職人技に頼りすぎない酒造りを進めています。人手不足の中でも将来に酒造りを引き継いでいけるようにするためだということです。入社しておよそ1か月ですが、その仕事ぶりに、一緒に酒造りをする仲間も一目置いています。杜氏 田村幸作さん（29）「もう、最初から知識としては頭にあるけど、実際の作業で、こう、どんどんどんどん、今、頭の中で翻訳というか、慣らしているのかなって思う時があります、すごいなって。自分としても積極的に機会を作ってあげたいし、即戦力ですね、はい」グラビッシュさんはフランスで学校を卒業後、15年近く、コンピューターグラフィックスの仕事に携わっていました。しかし、次第に仕事への関心が変わっていったといいます。グラビッシュさん「だんだん興味が薄れてきましたので、同時に、ウイスキーや日本酒の、興味が強くなって、ありました、そして、2年前、本気で転職すると、考え始めました」そんななか、パリで毎年開かれるヨーロッパ最大級のウイスキーなど蒸留酒の祭典に足を運びました。そこで出会った人たちが楽しそうに酒造りに向き合う姿に惹かれたといいます。グラビッシュさん「繊細さの、必要な、作業なもんですから、それが、私も、そういうことも好きなんですけど」おととしからフランスの職業訓練学校でワインやウイスキーを学んだグラビッシュさん。若鶴酒造のウイスキー造りを取り上げた記事を目にしました。グラビッシュさん「不思議なけっこう珍しい、蒸留器がありますからね、それが、気になっていました」去年11月、まずはメールで自身の思いを会社に伝え、面接を経て採用が決まりました。グラビッシュさん「もっと日本酒の甘味とか、それが好きなので、それのほうの作業をしたかったんです。5月から蒸留所で訓練を続けますから、ウイスキーも作られる機会もあります。両方できるから、とても楽しいです」会社では、日本酒とウイスキーを作っていて、グラビッシュさんにも期待を寄せています。若鶴酒造 経営戦略部 吉賀丈太 部長「世界に立つというのをミッションとして掲げているので、それをウイスキーだけじゃなくて日本酒との両軸で進めていくということで考えています。今回入社していただいたグラビッシュさんにも両方経験していただいたうえで、会社としてどちらを任せようかっていうのは考えていきたいなっていうふうに考えています」会社はこの春、酒造りの形を大きく変えます。「若鶴」の社名は残しながら日本酒の2つの蔵を集約し、設備も新しくして「三郎丸蔵」として日本酒を製造します。ウイスキーを造る「三郎丸蒸留所」とあわせ、「三郎丸ブランド」として酒造りを展開していきます。ウイスキーが売り上げの8割を占める中、日本酒の強化にも乗り出します。吉賀丈太部長「残すべきものは残します、ただ新しくするべきところは新しくする。これまで日本酒飲んでなかった人たちにも新しい若い杜氏のもとでつくるお酒を発信していきたい」新たな酒造りが始まる中、日本での酒造りに日々向き合うグラビッシュさん。毎日が発見の連続だといいます。グラビッシュ 玲実さん「日本酒造りは過程が多いですから最初から終わりまでいろいろなことをするのが楽しい、と思う」グラビッシュさんは将来、日本酒かウイスキーかどちらの道を極めるかはまだ決めていないということですが、日本で酒造りに挑戦し続けたいと話していました。