富山市科学博物館の1階の常設展示室があす、およそ19年ぶりにリニューアルオープンするのを前にきょう、報道機関向けの内覧会が開かれました。



新たに展示されたのは、富山の地形を体感できる直径7.5メートルの床地図と直径1.7メートルの地形模型です。



標高3000メートル級の立山連峰から水深1000メートルを超える富山湾までおよそ4000メートルの高低差がある世界的にも珍しい富山の地形がどのようにできたのかや、富山の気象の特徴などを4つの映像で解説しています。





また、2000年に日本で初めて富山市で見つかった草食の恐竜アンキロサウルス類の足跡化石を知ってもらおうと、触れるレプリカを設置したほか、全身骨格標本を新たに展示しました。県内で採取された岩石や鉱物、化石のコーナーでは、2021年に5歳の子どもが発見した虹色に輝くオパールや水晶岳で取れた水晶などを初めて展示しています。展示会場では、子どもたちも楽しめるよう化石の模型に触れられる工夫もされています。富山市科学博物館 増渕佳子 主査学芸員「地層としては大陸だった時代、古い時代の地層から新しい時代までの地層がそろっていて地質の標本箱とも例えられるような地域です。富山ってこんなおもしろい地形があるんだ、おもしろい石や化石があるんだと富山の魅力を感じていただければうれしい」富山市科学博物館はあす、リニューアルオープンします。