電力を安定して供給するための蓄電所が富山市に完成しました。



蓄えた電気を電力会社に販売する仕組みを備えた蓄電所は、県内で初めてです。



整備したのはガソリンスタンドを運営する会社で、災害が相次ぐ中、エネルギーの将来を見据え、整備を決めたとしています。



富山市婦中町に、整然と並ぶコンテナ型の設備。遊休地に整備されたのが今回完成した蓄電所です。



この中には、電気を蓄えるリチウムイオン電池がぎっしりと並んでいます。





コンテナは3個が並び、整備費用は8億円です。この蓄電所を整備したのは、射水市に本社を置き、ガソリンスタンドなどを運営するシマースです。2年前から計画し、去年12月に完成したということです。シマース（SHIMARS）島英輔社長「いざという時の不測の事態にはその（蓄電所の）電力を放出することで、地域のエネルギー電力の需要と供給のバランスに寄与するというところが主な事業の貢献となる」電力会社から電気を購入し、蓄電所に蓄えた電気を、需要がひっ迫する夏場などに、需給の状況を見ながら電力会社に販売するということです。北陸電力によりますと電気を電力会社向けに販売する仕組みを備えた蓄電所は、県内では初めてだということです。蓄電所の容量は8メガワットアワーで、一般家庭およそ700世帯の一日の消費電力に相当し、今年夏頃から本格的に稼働するということです。シマース（SHIMARS）島英輔社長「このような蓄電所がこの先整備が進んでいくと化石燃料に頼らず日本の国内の電源供給が安定していくという意味では、事業に参入する価値があるというふうに考えている」災害時の電力確保も課題となる中、こうした取り組みが広がるかが注目されます。