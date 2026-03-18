歌手の五木ひろし（78）が18日、「第二のふるさと」と呼ぶ大阪・フェスティバルホールで「『よこはま・たそがれ』から55年 五木ひろしアニバーサリーコンサート」大阪公演を行った。

3度の改名を経て”五木ひろし”としてデビュー、大ブレークした「よこはま…」で、この日のステージもスタート。当時のレコードジャケットや、さまざまな世相を表す懐かしい映像をバックに全36曲を披露した。

五木が世に出るきっかけとなった「全日本歌謡選手権」（当時の芸名は三谷謙）は大阪・読売テレビの制作。初めてのリサイタルを行ったのもフェスティバルホールといい「大阪が五木ひろしの第二のふるさとでございます。この日を私自身も待ち望んでいました」などとあいさつすると「おかえり〜！」と大きなかけ声が客席でこだました。

五木はこの日、新幹線で大阪に移動。「（車内で）Netflixを見ていました。WBCの決勝です。あのベネズエラ、日本に勝って勢いつきました。熱戦でアメリカに勝って優勝。熱っていうのは大事ですね。熱血、熱演、熱唱。今日の私も熱唱でございます」などと話し、ヒット曲「VIVA・LA・VIDA！〜生きてるっていいね！〜」では、おなじみの片足ステップも軽快に、約2時間、変わらぬ美声を披露した。

ステージラストでは、来月8日発売の3曲入り新曲「渚の女」「あさきゆめみし」「千年の懸想文」も披露。2002年に83歳で亡くなった実母・松山キクノさんを引き合いに出し「最低、そこまでは頑張らないと。そうしないとオフクロに怒られそうで。さらにその上を目指して頑張ります」と、母孝行で知られる五木らしいコメントも飛び出し、さらなる活躍を誓っていた。