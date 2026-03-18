扉が閉まったままのケージの前でマルプーさんが…。飼い主さんの秀逸すぎる例えと、健気なマルプーさんの行動が話題になっているのです。

思わずキュンとしてしまうこと間違いなし、微笑ましいその光景は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられました。

【写真：犬のハウスの扉を閉めたままにしていたら…『まるで小学生の時の私みたい』健気すぎる表情】

『まるで小学生の時の私みたい』扉が閉まったままのケージ前で犬が…

Xアカウント『@pure_white_puku』に投稿されたのは、『天使のイッヌ』ちゃんこと、マルプーさんのお姿。

この日、ケージの扉が閉まっていることに気付いたという飼い主さん。ふと目をやると…ケージの前には、イッヌちゃんのお姿があったといいます。

健気すぎる行動が可愛いと反響

吠えるわけでもなく、騒ぐわけでもなく…ただただお行儀良く『あの…おうちがしまってます…』と、訴えるかのようにケージの前で座っていたというイッヌちゃん。

どうやら飼い主さんは、そのイッヌちゃんのお姿と『自身の過去』が重なって見えたようで…。

『おうち閉まっててずっと待ってた。まるで小学生の時に家の鍵忘れて、家に入れなかった私みたい』

まさかの秀逸すぎる例えは、多くの人々の共感を呼び、反響が寄せられることとなったのでした。

この投稿には「私も鍵っこでした」「お利口さんに待ってるの可愛い」「可愛すぎる」「私も同じ経験ありますｗ」「待ってる姿がかわいい」「例えがうますぎるだろ」などのコメントが寄せられています。

真っ白でふわふわな女の子の日常

『天使のイッヌ』という愛称で親しまれているイッヌちゃんは、2024年2月28日生まれの女の子。真っ白でふわふわ、ぬいぐるみのようなフォルムと甘えん坊でお茶目な性格の持ち主なのだそう。

お家でのんびりと日向ぼっこをしたり、おもちゃで遊んだりすることはもちろん、公園で大はしゃぎすることも大好きなのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすイッヌちゃんのお姿は、日々マルプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pure_white_puku」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。