あまりに愛おしい反応を示したゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万8000回再生を突破し、「大きな体して可愛い～」「なんて愛おしいの…」「可愛くてニヤけちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：牧場で『トロッコ列車』に乗った大型犬→『楽しんでくれるかな』と思ったら、お母さんに…まさかの光景】

トロッコ列車に乗ってみたら…

Instagramアカウント「choco21f」の投稿主さんは、『ぽんじ』ちゃんというゴールデンレトリバーと暮らしています。今回紹介したのはぽんじくんと牧場に遊びに行ったときの一幕です。

牧場には、わんこと乗れるトロッコ列車があったそう。ぽんじくんに喜んでもらおうと、一緒に乗ることにしたそうです。

しかし、列車が出発した途端…。ぽんじくんは、ママの隣に来てブルブル震え始めたそう！家族のだれもが想定していませんでしたが、ぽんじくんはトロッコ列車が怖かったようです。

高いから怖いのか…と床に降ろしても、そのたびにママの隣に這い上がってきたとか。

ぎゅっとしがみつく姿にキュン♡

ぽんじくんは、まるで子供のようにママにしがみついて助けを求めていたといいます。ふと周りを見てみると、他の小さなわんこたちは悠々と座って記念撮影…。一番体が大きいぽんじくんがブルブル震える姿に、思わず頬が緩みます。

ぽんじくんは、普段はしがみついて甘えるタイプの子ではないのだそう。また、車に乗るのは大好きなのだといいます。

ぽんじくんの意外な一面に、ご家族も愛おしさが増したことでしょう♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「大切に育てられているのが伝わります」「ピッタリくっついて可愛い」「怖いことが理解できるくらい賢いんだね」などさまざまなコメントが寄せられました。

アトラクションに再挑戦！！

別の日、ぽんじくんを連れて遊園地に行ったそう。水の上をユラユラ揺れながら進むアトラクションは、わんことの乗車が可能でした。トロッコ列車のことが頭をよぎったものの、もしかしたらこれは大丈夫かも…と挑戦してみると…。

ぽんじくんは、乗り物の前で激しく抵抗！！車以外の乗り物が全般的に苦手だということがわかったそうです。結局、連れ添ったご家族は一人で乗車したそう。アトラクションはダメでしたが、いちごを模した大型ハウスは笑顔で楽しんでいたといいます♪

Instagramアカウント「choco21f」には、ぽんじくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「choco21f」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。