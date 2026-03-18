中東情勢の緊迫化を受け高騰するガソリン価格。政府は16日から石油備蓄の放出を始めました。



19日からはガソリンや軽油をめぐる補助金の支給が開始されますがいつ、どんな効果が見込まれるのでしょうか。



網いっぱいに光り輝く魚……佐渡に春を告げる「マイワシ」です。この時期は脂がのって特においしいというマイワシ。



今シーズン初めての大漁であわせて75トンが水揚げされました。





本来は喜ばしいはずの大漁……ですが、漁師は複雑な思いを抱いています。【内海府漁業生産組合 本間 信俊 組合長】「魚が安いのに、これだけ軽油が高くなると…赤字というのが現状です」お手頃な価格も人気のイワシ……その価格をめぐり頭を悩ませているのが船の燃料である軽油の高騰です。現在の価格では漁に出れば出るだけ赤字に。来週からは定置網にかかっても廃棄処分せざるを得ないといいます。【内海府漁業生産組合 本間 信俊 組合長】「浜はにぎわって、皆さんには安いおいしいイワシが届きますが、経営面になると、良いのか悪いのか悩んでおります」高騰する原油価格。経済産業省が公表したレギュラーガソリンの今週の全国平均は、1リットル190.8円で前の週と比べて29円値上がりしています。こうした中、政府は、16日に石油備蓄の放出を始めました。民間保有の15日分の備蓄を取り崩し、ガソリンなどが市場に出回るようにしています。それでも……＜記者リポート＞「こちらのガソリンスタンドではきょうは1リットル181円、今月に入って30円ほど値上げしています」ガソリン価格の高止まりにドライバーからは悲鳴が……＜栃木から来県した人は＞「値上げの幅が5円とか何円じゃなくて何十円も上がる。出かけるのも大変になりますよね」＜建設業の客＞「実際に満タンに入れると1万円じゃ足りない」＜客＞「一時的な額を下げるのではなく長期的に長く安定して暮らしやすい価格になってくれればと思う」急激な価格の高騰を受けいまガソリンスタンドでは……【川崎商会 新潟中央インター給油所 小野秀樹所長】「政府からの補助金や備蓄の放出を報道等でも報じられているので、いま買い控えされている傾向にあると思う」価格を安定させるために……政府は19日からガソリンや軽油をめぐり元売り各社へ補助金の支給を始めます。変動型の補助金で、1リットル170円前後に抑えようというものです。【川崎商会 新潟中央インター給油所 小野秀樹所長】「3月下旬には反映してくるのではないかと思っています」「補助金の支給ということで少なくても今後(価格の)上昇が抑制できるという部分では、お客様に対しては少し明るい提供といいますか、安定した供給ができると思います」ガソリン価格の行方は……中東情勢に伴い先行き不透明な状況が続きます。