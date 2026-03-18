KDDIと毎日新聞社、毎日放送、運動通信社の4社は、スポーツメディア「SPORTS BULL」内の「センバツLIVE!」で、19日に開幕する「第98回選抜高等学校野球大会」の全31試合を無料ライブ配信する。

ライブ配信は、3月19日の開会式および1回戦から、3月31日の決勝戦・閉会式まで実施される。3月28日と3月30日は休養日として設定されているが、天候などにより日程が順延される場合がある。スマートフォンやパソコンなどから視聴できる。

「SPORTS BULL」では、ライブ配信を視聴しながら他アプリを操作できる「ピクチャーインピクチャー機能」や視聴後に好みの動画を提案する「関連動画表示機能」を利用できる。ライブ配信のほか、各校の特徴や注目選手を紹介するオリジナル動画「いざ聖地へ！ センバツ2026」や、好プレー集などの関連コンテンツも提供される。

また、学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM RESPECT YOU, au」との連携により、試合映像を観ながらリアルタイムに応援メッセージを投稿できる機能も備える。ファン同士がオンライン上でつながりながら、球児たちにエールを送れる。

試合と配信の日程 3月19日 開会式、1回戦3試合 3月20日 1回戦3試合 3月21日 1回戦3試合 3月22日 1回戦3試合 3月23日 1回戦3試合 3月24日 1回戦1試合、2回戦2試合 3月25日 2回戦3試合 3月26日 2回戦3試合 3月27日 準々決勝4試合 3月29日 準決勝2試合 3月31日 決勝、閉会式