石川県内では18日、公立小学校の卒業式がピークを迎えました。児童の減少に伴う学校再編で3月末で閉校する輪島市門前地区の2つの小学校では、最後の卒業生が巣立ちました。

県内189の公立小学校のうち、18日は82校で卒業式が行われました。

渡邉百音フィールドキャスター

「門前東小学校と門前西小学校はきょう歴史に幕を降ろし8人の卒業生が門出を迎えます」

3月いっぱいで閉校する輪島市の門前東小学校と西小学校では最後となる卒業式が合同で行われました。

児童たちは能登半島地震による被害で校舎が使えなくなり、合同で近くの門前中学校で授業を受けてきました。

「少しずつ支える側へ成長を」

卒業生が1人ずつ卒業証書を受け取った後、宮本久美子校長がはなむけの言葉を贈りました。

宮本久美子校長

「これからは支えられる側から少しずつ支える側へと成長していってほしいと願っています」

卒業する児童からは、これまで育ててくれた家族へ感謝の気持ちを込めて花が贈られました。

卒業する児童

「ここまで育ててくれてありがとう。お世話になりました」

震災のあと、4人が輪島市から引っ越し、残った卒業生は8人。それでもお互いを思いやり、これまで以上に絆を深めあって、門出を迎えました。

別れの言葉

「私たちの学びの日々は、地震と大雨による困難に見舞われました」「しかし私たちはたくさんの方の支援を受けて学び続けることができました」4月から中高一貫校の「門前学園」としてスタート

式のあとはお世話になった担任との最後の時間です。

担任の先生

「地震があったでしょ。皆さんも大変な思いをしたよ。でもおうちの人はそれの何倍も大変な思いをして、みんなを守ったと思います。あいさつや返事、感謝ができる人になり続けてください」

卒業生・吉岡結子さん

「（旧校舎には）4年間お世話になったけど、それがなくなって新しく門前学園になるのは悲しい。勉強を頑張りたい」

卒業生・山岸和暉さん

「お世話をありがとうございました」

保護者

「いいえ、あんまりちゃんとしたこと、できなかったけど。7年生になったら頑張ってね」

門前地区の児童、生徒は学校再編により4月新たに開校する小中一貫の義務教育学校「門前学園」で新たなスタートを切ります。